Un altro personaggio ospite questa sera alle 21 del programma «Il Labirinto. Protagonisti che si raccontano». Nella quarta puntata del format, dopo le conversazioni con Giampaolo Montali, Pietro Negra e Danilo Coppe, sotto i riflettori di 12 Tv Parma finirà questa volta il generale Luciano Garofano. Nel colloquio con Pietro Adrasto Ferraguti racconterà alcuni dei momenti più importanti della sua lunga carriera nell’Arma dei Carabinieri. Romano, 68 anni, parmigiano d’adozione, Garofano è stato al vertice del reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Parma dal 1995 al 2009.

E’ autore di diversi libri su casi di interesse nazionale: “Delitti imperfetti”, “Delitti imperfetti atto II”, Delitti e misteri del passato”, “Casi freddi”, “Il processo imperfetto, la verità sul caso Cogne”, “Assassini per caso”. Esperto di analisi del Dna, appartiene alle più prestigiose organizzazioni nazionali ed internazionali di Scienze Forensi. Garofano è attualmente libero professionista e consulente. Nell’intervista, realizzata nello splendido scenario del Labirinto della Masone di Fontanellato, il generale Garofano tornerà su alcuni dei fatti di cronaca più scottanti degli ultimi anni: dal caso Carretta al tragico sequestro del piccolo Tommy. Ma Garofano indagò anche in occasione del giallo di Cogne, sul serial killer Donato Bilancia, sul delitto di Garlasco e sulla strage di Erba.

Garofano parlerà soprattutto delle sofisticate tecniche investigative adottate dal Ris, a cominciare dall’uso del Luminol: strumenti che hanno contribuito ad arrivare alla verità su tanti fatti di sangue che spesso apparivano controversi se non irrisolvibili. Ovviamente non solo inchieste e delitti. Il generale Garofano parlerà anche della sua vita privata e delle sue passioni, svelando numerosi particolari inediti. L’appuntamento con «Il Labirinto. Protagonisti che si raccontano» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.



12Tv Parma, ore 21,00