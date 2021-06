Ultima puntata stagionale di «Parma Europa questa sera su 12 Tv Parma e si tratterà di un appuntamento del tutto speciale. L’orario d’inizio sarà anticipato alle 20 e nella prima parte della trasmissione al centro del dibattito ci sarà il tema del volontariato giovanile. E poi, alle 21, il collegamento in diretta con lo stadio Tardini per seguire l’evento di presentazione di Gigi Buffon, che dalla prossima stagione tornerà a vestire la maglia crociata. «Parma Europa» partirà dunque con il grande tema del volontariato ma declinato in particolare sull’universo giovanile. In tempi di pandemia tanti ragazzi, tra città e provincia, si sono resi disponibili su moltissimi fronti: per aiutare le persone bisognose ma anche operando su temi legati alla formazione, all’ambiente, alla sanità e allo sport. In studio con Pietro Adrasto Ferraguti ci saranno il direttore generale della Fondazione Cariparma Luigi Amore, Francesca Bigliardi di Csv Emilia e Vincenzo Pincolini, un uomo di sport che con i giovani ha lavorato tanto e che continua a farlo. Nel corso della trasmissione saranno mostrate anche brevi clip che documentano concertamente l’impegno di tanti giovani volontari nelle numerose Associazioni del territorio. E poi, come detto, spazio alla presentazione ai tifosi di Gigi Buffon: l’evento sarà trasmesso da uno stadio Tardini che dopo tanto tempo tornerà ad accogliere un migliaio di spettatori. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 20, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00