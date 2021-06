Calcio e Calcio Estate

Ritorna questa sera su 12TVParma il consueto appuntamento del giovedì seracon Calcio&Calcio Estate. A partire dalle ore 21, gli ospiti in studio avranno modo di rivivere e commentare la suggestiva serata del Tardini nella quale Gigi Buffon, tornato a vestire la casacca crociata dopo 26 anni dal suo esordio nel Parma, si è presentato a città e tifosi. Ampio risalto a tal proposito verrà riservato ai commenti dei tifosi gialloblù che saranno rappresentati dall’intervento del Presidente del Centro Coordinamento dei Parma Clubs, Angelo Manfredini, ma che potranno anche partecipare direttamente alla discussione in studio, attraverso i messaggi whatsapp che vorranno inviare al numero 333/9200170.

Fra gli argomenti trattati non mancheranno, inoltre, le indiscrezioni sulle trattative di mercato che coinvolgono il Parma Calcio, i commenti sull’ufficializzazione delle prime amichevoli estive nel ritiro di Castelrotto, molto attese per iniziare a scoprire la nuova fisionomia della nuova squadra di Enzo Maresca, e uno sguardo particolare alla marcia di avvicinamento della Nazionale Italiana alla gara degli Ottavi di Finale di Euro 2020, in programma sabato prossimo contro l’Austria. Ospiti di Carlo Chiesa in questa terza puntata saranno Luca Ampollini, Francesco Monaco e Luca Romenghi, oltre al giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda, prima firma del foglio rosa per quanto riguarda le vicende del campionato di Serie B.

12Tv Parma ore 21,00