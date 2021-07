«Le mie vittorie più belle? Forse sono quelle dove sono arrivato secondo». Ironizza così Vittorio Adorni nel lungo racconto della sua vita che ha regalato a 12 Tv Parma. Questa sera, alle ore 21,10, sarà riproposta la terza puntata ricca di immagini e racconti inediti.Adorni descriverà le altre grandi impresa fatte nella sua vita, ad di là del grande successo ai mondiali, come la vittoria nel giro d'Italia del 1965 o la grande impresa nel giro del Belgio del 1966. Ma c'è spazio anche per i successi in Svizzera, per le grandi classiche, le cronometro e poi, perchè no, i secondi posti che ancora bruciano nel cuore di Vittorio.Ma questa puntata di 'Vittorio Adorni si racconta' c'è anche tanto altro.

C'è il Vittorio presentatore televisivo per volere di Pippo Baudo, il Vittorio intervistatore nel 'Processo alla Tappa' con l'amico, amico vero, Sergio Zavoli ed anche l'Adorni dirigente sportivo nell'Unione Ciclistica Internazionale.Ultimo ma non ultimo la sua famiglia. A partire dalla moglie Vitaliana, campionessa di sci, conosciuta per caso in una vacanza in montagna ed i figli Viviana e Vanni.Insomma il terzo ritratto di un personaggio unico e cortese, e non solo in sella. Appuntamento su 12 Tv Parma alle ore 21,10. E' possibile seguire la puntata anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

