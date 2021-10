Riprende “Assemblea On E-R”, format radiotelevisivo realizzato dal Servizio Informazione e comunicazione dell’Assemblea legislativa regionale. La rubrica è in onda sull’emittente televisiva 12Tv Parma ogni mercoledì alle ore 18,45 con repliche il giovedì alle 8,00 ed alle 13,25 e sabato alle 22,50 e sull’emittente radiofonica Radio Parma sempre al mercoledì’ alle 15,45 con repliche al sabato alle ore 11,45 e domenica alle 8,50 e 13,45.In questa prima puntata si parlerà delle misure a sostegno dell’economia regionale per rafforzare la ripresa post pandemia; della nuova legge per promuovere e sostenere l’editoria del libro; del piano per prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne e per concludere, dello spazio lo spazio culturale dedicato alla mostra di Leonardo Santoli allestita nella sede del Consiglio regionale.