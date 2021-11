Parmaeuropa

Sarà in gran parte dedicata all’Assemblea annuale dell’Anci la puntata di questa sera di «Parma Europa», il programma dedicato all’attualità condotto da Pietro Adrasto Ferraguti e in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Sindaci e amministratori locali da ogni parte d’Italia saranno alle Fiere di Parma da oggi a giovedì per discutere, confrontarsi e condividere esperienze, progetti e idee sulle principali questioni che riguardano i Comuni italiani, grandi e piccoli. Per affrontare queste tematiche saranno a «Parma Europa» alcuni primi cittadini: con loro il sindaco di Parma Federico Pizzarotti in un confronto in studio nel quale verrà anche riproposto l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel pomeriggio aprirà l’assise dell’Anci.

In più, nel collegamento esterno curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, le voci di altri sindaci dell’Emilia-Romagna, a cominciare dal vicepresidente dell’Anci regionale Fabio Fecci.

Nell’anteprima della trasmissione ci sarà come sempre un’intervista in studio: l’ospite di questa settimana sarà Tiziana Meschi, responsabile del reparto Covid dell’Ospedale Maggiore. Con la professoressa Meschi si parlerà dei rischi legati alla quarta ondata di Covid, della situazione dei ricoverati al Maggiore affetti dal virus e della necessità di dare ancora maggiore forza alla campagna vaccinale, a cominciare dalla somministrazione della terza dose.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it