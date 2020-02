Arrivato il caldo anche in città: 16° ma non è un record

Come previsto, il forte vento di foehn ha provocato un innalzamento della temperatura anche in città, dove oggi la massima registrata è stata di 16° contro una minima della notte di 4,8°, con una umidità a livelli bassissimi, pari al 21%. Un caldo sicuramente anomalo per la prima decade di febbraio ma non si tratta di un record. La temperatura massima è stata infatti registrata il 5 febbraio del 1999 quando la colonnina di mercurio arrivò a 20,5°. Anche allora la causa fu il vento di foehn. Per i prossimi giorni l'arrivo dell'aria fredda da Nord lambirà anche la nostra provincia ma non la investirà, come succederà invece alle regioni adriatiche. A Parma avremo ancora temperature miti e bel tempo per tutta la settimana.

