Allerta gialla per rischio di piene di fiumi, frane e smottamenti

La regione Emilia Romagna ha emanato un avviso di allerta gialla per piene dei fiumi sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; per frane e piene dei corsi minori sulle province di PC, PR, RE, MO, BO; per vento sulle province di BO, RA, FC, RN.

Nella giornata di sabato 25 dicembre sono previste precipitazioni moderate sulle aree montane, con accumuli puntuali compresi tra 50 mm e 100 mm in 24 ore più probabili sul crinale appenninico centro-occidentale.

Si prevedono sulle aree montane centro-orientali venti di burrasca moderata (62-74 km/h) con raffiche di intensità superiore.

Sono previsti innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua superiori alla soglia 1, più probabili nelle sezioni montane delle aree centro-occidentali.

Sulle aree del crinale appenninico centro-occidentale sono possibili localizzati fenomeni franosi e possibili fenomeni di ruscellamento e innalzamento dei livelli idrografici dei bacini minori.