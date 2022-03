Allerta arancione per forte vento in provincia di Parma

E' stata emessa allerta meteo (la n. 19 del 2022) dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile in vigore fino alle 00.00 del 2 aprile. Per oggi sono previsti innalzamenti dei livelli idrometrici generati dalle precipitazioni delle ultime ore che risulteranno in esaurimento dal pomeriggio.

Dalle 00:00 del 1 aprile 2022 allerta ARANCIONE per vento per le province PC, PR, RE, MO, BO; allerta GIALLA per vento per le province PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Nella giornata di Venerdì 1 Aprile sono previsti venti di burrasca forte (75-88 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulle aree montane centro occidentali e aree collinari occidentali. Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree montane orientali , sulle aree collinari centro-orientali e sulle aree di bassa collina occidentale. Ventilazione in attenuazione dalle ore serali.

Come sempre aggiornamenti in tempo reale sul sito gestito dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile: https://bit.ly/3JXjkc4