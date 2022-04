Tempo in miglioramento in provincia: nel weekend è prevista una tregua dalla pioggia

Come da previsioni oggi la pioggia sta caratterizzando la giornata e dovrebbe continuare a farsi sentire fino a metà pomeriggio quando dovrebbe iniziare una tregua che dovrebbe durare per tutto il weekend. Anche domani, infatti, le precipitazioni dovrebbero essere nulle con qualche possibilità di pioggia nel pomeriggio. Il bel tempo dovrebbe invece caratterizzare le giornate di domenica e lunedì prima di un ritorno della pioggia in programma per martedì 26 aprile.