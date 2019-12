Audi, ecco la seconda elettrica: e-Tron Sportback

Audi raddoppia. Al Los Angeles Auto Show ha fatto il debutto in società la e-Tron Sportback, un suv coupè che si affianca al suv e-Tron e diventa così il secondo modello della gamma 100% elettrica. Realizzato sulla stessa piattaforma, arriverà in Italia nel secondo trimestre del 2020.

Dimensioni Lungo 4,90 metri, largo 1,93 e alto 1,62 metri, e-Tron Sporback è caratterizzato da un design muscolare e dalla linea rastremata del tetto, con montanti 'C' fortemente inclinati. L’ampia mascherina single frame ottagonale, i passaruota pronunciati e la coda con la generosa impronta a terra rispecchiano il linguaggio stilistico dei quattro anelli. Spicca anche la presenza dei proiettori a Led Audi Matrix, una novità assoluta: sono costituiti da quattro segmenti orizzontali che fungono da luci diurne. Presenti per la prima volta in una vettura di grande serie, sfruttano un fascio luminoso scomposto in pixel infinitesimali, che può essere regolato con la massima precisione.

La variante S line edition è più sportiva: cerchi in lega da 20" e sospensioni pneumatiche adattive con taratura specifica, prese d’aria ancora più generose. Questa versione raggiunge, grazie a specifici interventi - come gli specchietti retrovisivi esterni virtuali - un Cx di 0,25 migliore persino rispetto ad Audi e-Tron. Nel ciclo WLTP, l'autonomia del nuovo suv coupè Audi nella variante 55 arriva a 446 km con una carica completa della batteria; 10 chilometri aggiuntivi rispetto ad e-tron sono riconducibili alla aerodinamica ottimizzata.

Motori I motori elettrici da 360 Cv 561 Nm di coppia consentono di accelerare da 0 a 100 in 6"6, raggiungendo i 200 km/h (limitati elettronicamente). Passando però dalla posizione di marcia D a S e premendo a fondo l’acceleratore si attiva la modalità Boost disponibile per 8 secondi durante i quali i motori erogano complessivamente 408 Cv e 664 Nm di coppia, abbassando lo 0-100 a 5"7.

Integrale Come in e-Tron, la trazione integrale elettrica regola permanentemente e in modo completamente variabile la ripartizione della coppia fra gli assali. L’unità anteriore entra in azione se viene richiesta più potenza di quanta il motore elettrico posteriore possa fornire oppure, proattivamente, prima che la motricità si riduca a causa del fondo sdrucciolevole. A seconda del tipo di terreno la dinamica di marcia attraverso Audi Drive Select consente di selezionare 7 profili.

Al lancio, Audi e-Tron Sportback sarà disponibile anche nella versione 50 Quattro da 313 Cv e 540 Nm di coppia. La batteria da 71 kWh assicura un’autonomia nel ciclo WLTP di 347 km e permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 190 km/h.