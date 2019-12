Volkswagen e-up!: aumenta l'autonomia e cala il prezzo

Con la versione 2020 della e-up! la Volkswagen incrementa l’autonomia per ciclo di ricarica della sua citycar elettrica e ne abbassa il prezzo. In arrivo nelle concessionarie dall’inizio del prossimo anno, con un listino da 23.350 euro, cui detrarre eventuali incentivi, grazie alle nuove batterie agli ioni di litio da 32,3 kWhl sistemate tra gli assi, a tutto vantaggio dell’abbassamento del baricentro, la piccola tedesca vede crescere la percorrenza media per pieno in condizioni di utilizzo reale sino a 260 km.

Equipaggiata con un motore sincrono da 83 Cv di potenza di picco, 23 in più rispetto al passato, in grado di erogare 212 Nm di coppia massima, la e-up! 2020 accelera da 0 a 100 km/h in 11,9 secondi, quindi in mezzo secondo in meno rispetto al modello che sostituisce. Invariata, invece, la velocità di punta, confermata a 130 km/h.

Per quello che riguarda nel dettaglio la nuova batteria, questa presenta celle con densità maggiore rispetto al passato: la sua capacità è quasi raddoppiata, passando da 18,7 a 36,8 kWh (pari a 32,3 kWh netti); in questo modo, e grazie a un ridotto consumo di energia medio (12,9-12,7 kWh/100 km nel ciclo NEDC, pari a 14,9-14,5 kWh/100 km nel WLTP) la e-up! raggiunge appunto fino a 260 km di autonomia per carica. Questa può essere rifornita sino all’80% in una sola ora con sistema rapido CCS a corrente continua. Con presa da 7,2 kW a corrente alternata per arrivare all’80% servono invece poco più di quattro ore.

La dotazione della nuova e-up! prevede di serie il climatizzatore 'Climatronic', impianto audio composition phone, sensori di parcheggio posteriori con telecamera Rear View, cruise control e nuovo sistema di assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist. La modalità di guida prevede una scelta tra tre profili e cinque livelli di recupero dell’energia selezionabili.

Volkswagen ha realizzato tre pacchetti tematici. Il Winter pack include parabrezza e sedili anteriori riscaldabili, specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili. Il Sound pack include 4 altoparlanti anteriori da 20 watt e 2 altoparlanti posteriori. Infine, lo Storage pack che prevede gancio portaborse, fondo del bagagliaio regolabile, copertura del bagagliaio e rete di ancoraggio dei bagagli.