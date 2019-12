Nuova Golf: allestimenti, prezzi e motori per il mercato italiano

Ci siamo: la prevendita della nuova Golf, l'ottava generazione, è partita. A marzo 2020 sarà in concessionaria. Con 35 milioni di esemplari alle spalle, la best-seller di Volkswagen non è un'auto qualsiasi. E infatti a Wolfsburg hanno lavorato sodo non tanto sotto il profilo del design - in linea con la naturale evoluzione - quanto sui contenuti innovativi.

L’architettura interna digitale promette una nuova dimensione dei comandi intuitivi; la guida assistita sarà possibile fino a 210 km/h e la nuova Golf è anche la prima Volkswagen a utilizzare l’intelligenza collettiva dei dati sul traffico tramite Car2X, segnalando in anticipo eventuali pericoli. Cresce anche la gamma con l’offerta di ben cinque versioni ibride e aumentano anche gli equipaggiamenti di serie sin dall'entry level (mantenimento della corsia, controllo perimetrale con frenata di emergenza e rilevamento dei pedoni, assistenza alla svolta, Car2X, Digital Cockpit, infotainment online con touchscreen da 8"25, volante multifunzione, chiusura centralizzata senza chiave, luci anteriori e posteriori a LED.

L'elemento di design più incisivo resta il montante posteriore, il frontale è dotato di calandra del radiatore particolarmente sottile e una netta linea marcata all’altezza delle maniglie.

La digitalizzazione sistematica permette - attraverso le superfici touch, un comando vocale naturale e la web app Alexa - comandi autoesplicativi e, di conseguenza, intuitivi.

Cinque, si diceva, le versioni ibride. Fa il suo esordio in casa Volkswagen la tecnologia a 48 V: un alternatore-starter a 48 V con comando a cinghia, una batteria agli ioni di litio a 48 V ed efficienti motori TSI di ultima generazione sono i componenti del nuovo propulsore mild hybrid eTSI. I consumi si riducono di circa il 10% rispetto al modello precedente paragonabile. Tre i livelli di potenza: 110, 130 e 150 Cv. Poi ci saranno due ibridi plug-in: uno da 204 Cv, mentre la versione GTE dall’indole sportiva ne ha ben 245.

Cinque intanto i motori disponibili in prevendita: due benzina (TSI 110 e 130 Cv), un mild hybrid (eTSI 150 Cv) e due Diesel (TDI 115 e 150 Cv).

Allestimenti: disponibile solo con carrozzeria a cinque porte, addio ai vecchi Trendline, Comfortline e Highline. Largo invece a Golf, Life e Style, oltre alla sportiva R-Line. Nel corso del prossimo anno, sarà la volta dei singoli modelli GTI, GTI TCR, Golf GTD, Golf GTE e Golf R.

I prezzi. Si parte dai 25.750 euro della 1.0 TSI EVO 110 CV Life per arrivare ai 38.550 della 2.0 TDI 150 Cv DSG. Per la 1.5 eTSI 150 Cv DSG prezzi da 30.800 a 35.450 euro