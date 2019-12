Audi, da gennaio anche A4 Avant e A5 Sportback a metano

LA GAMMA

E’ iniziata la prevendita delle nuove Audi a metano A4 Avant g-Tron e A5 Sportback g-Tron: montano il 2.0 TFSI da 170 Cv con alimentazione a gas naturale, totalmente o parzialmente esentate dal bollo auto nelle Regioni in cui sono previsti incentivi. A gennaio da 44.300 euro (A4 Avant) e da 48.800 euro (A5).

IL MOTORE

Il 4 cilindri 16V di 2,0 litri sovralimentato con turbocompressore e abbinato alla trasmissione a doppia frizione S Tronic a 7 rapporti (di serie) eroga 170 Cv consentendo alla A5 di scattare da 0 a 100 in 8”4 (224 km/h) con consumi di 6,8 - 7,6 metri cubi di gas ogni 100 km ed emissioni di CO2 di 103 - 111 g/km (NEDC). Per la A4 0-100 in 8”4 (221 km/h), consumi 6,9 - 7,8 mc di gas ogni 100 km con emissioni di CO2 di 105 - 113 g/km (NEDC).

I SERBATOI

A4 e A5 g-Tron utilizzano quattro serbatoi del metano con elevati standard di sicurezza. Le bombole, collocate in corrispondenza del retrotreno e realizzate in polimeri rinforzati con fibra di carbonio e fibra di vetro, soluzione che riduce i pesi del 56% sull'acciaio, consentono un’autonomia a metano di 420-440 km (A4) e 420-455 (A5). Il serbatoio della benzina ha una capienza di 7 litri.