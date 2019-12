Il van California diventa 6.1

E’ tempo di rilancio per il mito California che Volkswagen riporta in scena dopo un importante aggiornamento. Con nuove tecnologie, un nuovo frontale, nuove dotazioni dell’allestimento e un nuovo nome, il nuovo van della casa tedesca si chiama California 6.1. Novità a bordo: un touchscreen nella consolle sul padiglione per il comando delle funzioni camper, la plancia di nuova concezione con strumentazione digitale a richiesta, un collegamento online permanente dei sistemi di infotainment e una gamma più ricca di sistemi di assistenza.

Tre i modelli di accesso: Beach, Coast (non per il mercato italiano) e Ocean (tutti anche versione personalizzata Edition). Finora sono stati prodotti oltre 175.000 esemplari di California nelle quattro generazioni, che hanno fatto del California un modello di culto, al contempo un monovolume e un motorhome.

Con un’altezza poco inferiore ai 2,0 metri, può entrare tranquillamente nella maggioranza dei parcheggi multipiano. A seconda della versione offre fino a sette posti a sedere. Grazie al tetto sollevabile di serie e a due zone notte (in alto e in basso), il Bulli si trasforma in un attimo da un monovolume a un motorhome.

Il segno distintivo esterno di tutti i California 6.1 è rappresentato dal nuovo frontale, per il quale i tre modelli di accesso si distinguono tra loro. Il California 6.1 può contare su efficienti motori Turbodiesel a iniezione diretta (TDI), che sviluppano 110, 150 e 199 Cv. A partire da 150 Cv, iTDI possono essere combinati con cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti e trazione integrale (4MOTION). La motorizzazione top di gamma è abbinata di serie al cambio DSG. Tutti i California 6.1 TDI soddisfano i requisiti della più recente norma sui gas di scarico Euro-6d-TEMP-EAVP-ISC.