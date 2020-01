Bmw, nel 2020 il sav elettrico iX3

made in china

E’ un vero concentrato di novità che, per quanto si tratti di dati preliminari, lasciano immaginare cosa potrà rappresentare il nuovo sports activity vehicle elettrico Bmw iX3 la cui produzione inizierà nel 2020 presso il partner cinese Brilliance Automotive a Shenyang. Bmw X3 diventerà il primo modello del brand tedesco disponibile sia con motori convenzionali, sia come PHEV ibrido plug-in e come BEV a propulsione puramente elettrica.

il sistema

Nella iX3 il motore elettrico eroga sull'asse posteriore 210 kW (pari a 286 Cv) con una coppia di 400 Nm e - per la prima volta - elimina la necessità di terre rare. La batteria ad alta tensione di iX3 si basa sull'ultima evoluzione della tecnologia NMC-811 che è stata sviluppata non solo per aumentare la densità energetica, ma migliora anche tutte le caratteristiche delle celle, in particolare durata e sicurezza. Inoltre è stato possibile ridurre di altri due terzi la quota di Cobalto.

l'autonomia

Con un contenuto energetico netto di 74 kWh la batteria di iX3 promette un’autonomia di oltre 440 km nel ciclo di prova WLTP e un consumo energetico inferiore a 20 kWh/100 km.

