Fiat: 500 e Panda diventano Hybrid

Sono la 500 e la Panda le prime city car Fiat a essere dotate della nuova tecnologia Mild Hybrid a benzina. La gamma ibrida di Fiat potrà essere ordinata dal 10 gennaio con un prezzo promo di 10.900 euro.

Le Hybrid sono motorizzate con il nuovo 3 cilindri della famiglia Firefly abbinato al sistema elettrico Belt integrated Starter Generator da 12 volt che eroga 70 cv. Consumi ed emissioni di CO2 - fa sapere Fca - sono abbattuti fino al 30% a seconda del modello, senza contare i benefici fiscali e di circolazione nei centri abitati riservati ai veicoli ibridi, in base alle normative locali.

Per la prima volta 500 e Panda sono insieme in un’unica serie speciale: la Hybrid Launch Edition. E per chi sceglierà un finanziamento Fca Bank Be-Hybrid, c'è un albero in adozione per sostenere l’ambiente.