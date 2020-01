Le novità (e i prezzi) del 2020: un esercito di elettriche e plug-in

A batteria, ricaricabili con la spina, a doppio motore: la maggior parte delle auto pronte ad arrivare in commercio nel 2020 - anche per via delle stringenti normative in materia di emissioni che limitano le emissioni medie del 95% della gamma di ogni costruttore a 95 g/km di CO2 entro il 2020 (il calcolo sulla totalità delle auto vendute slitterà di un anno al 2021) - sono elettriche o elettrificate.

Ibride, principalmente, ma anche plug in (quelle con la spina) le auto che saranno sfornate dalle fabbriche dei principali costruttori, mentre dal punto di vista della carrozzeria l’ago della bilancia - così come è stato per tutto il 2019 - continuerà a pendere verso la categoria dei suv e dei crossover, tanto apprezzati dai clienti europei per la posizione di guida rialzata, più confortevole in strada, ma anche e soprattutto per la versatilità e la capacità di carico.

La maggior parte delle novità sarà concentrata nella prima metà dell’anno. E non mancheranno modelli più classici, come le piccole, sempre molto gettonate nel nostro paese.

GENNAIO Parte la commercializzazione di Hyundai i10, anche nella versione Gpl (da 11mila euro). Sempre a inizio anno è previsto il debutto di un’altra delle ultracompatte più apprezzate soprattutto nelle grandi città italiane, la Smart (in vendita solo nella versione elettrica da circa 25mila euro) mentre l'offensiva Renault di avvio 2020 parte dalla Zoe, una «quattro metri» elettrica da 34mila euro, ora in una versione dal design aggiornato e con batteria da 52 kWh nelle potenze da 108 e 136 cv. Da gennaio l’ibrido sbarca anche sulla Classe A Mercedes nella versione A250 con doppio motore 1.3 turbo benzina da 160 cv ed elettrico da 102 (circa 42.300 euro), mentre è una doppia offensiva di inizio anno quella che si prepara ad affrontare Ford: la casa dell’Ovale Blu è infatti in arrivo con due novità. Da una parte l’attesissima Puma (che dal passato riprende solo il nome), suv compatto disponibile anche in versione ibrida (da 22.750 euro) e la rinnovata Kuga che si presenta con una gamma di alimentazioni completa che prevede tra le altre cose anche la versione benzina, quella diesel, la mild hybrid e la ricaricabile plug in. Nelle 'fasce alte' di mercato l’anno si apre con il debutto della Aston Martin DBX, primo suv della casa inglese (da 199.500 euro), della Porsche Taycan, primo modello full electric della casa (da circa 111mila euro), con la DS 3 Crossback E-Tense (elettrica, 320 km di autonomia dichiarata e prezzi da 39.600 euro) e la sportiva Audi A5, completamente rinnovata nello stile e già ordinabile anche nella versione ibrida.

FEBBRAIO Previsto il debutto dell’ottava generazione di Golf mentre la coreana Kia punta sulla e-Soul, disponibile nelle versione mild range e long range (per differenti autonomie). Sempre a febbraio è previsto anche il debutto del suv compatto di Skoda, la Kamiq, nella versione G-Tec a metano (da 23mila euro) e della Peugeot 3008 in versione ibrida plug-in, anche con la trazione integrale (da 44.430 euro). La casa della Stella, invece, alza il velo sulla nuova Mercedes GLE Coupè da 75mila euro, anche nella versione ibrida a benzina.

MARZO Previsti i debutti di alcuni dei modelli elettrici più attesi: tra questi la Mini elettrica (da 33.900 euro) e la Opel Corsa-e (da 30.800 euro). Nello stesso mese in commercio anche la Mitsubishi Space Star (termica e Gpl, da 12.500 euro) e l'atteso Land Rover Defender (da 51.400 euro).

APRILE L’offensiva dei nuovi modelli proseguirà con due importanti novità del gruppo Volkswagen: la nuova Skoda Octavia (anche nella versione ibrida plug in a benzina) e la Seat Leon ibrida (rispettivamente da 23mila e da 22mila euro). Ad aprile è previsto anche il debutto della nuova BMW 2 Gran Coupè (da 32.300 euro), della BMW X1 plug in (45mila euro prezzo indicativo) e della e-tron, l’elettrica della casa dei quattro anelli (due motori elettrici per una potenza massima di 408 cv) in vendita da 83mila euro. Sempre ad avvio primavera inoltre è atteso il debutto della e-Niro di Kia (solo a batteria da 40.500 euro) e della versione cabriolet della Vw T-Roc (da 28mila euro).

MAGGIO Riflettori puntati sulla gamma ibrida di Jeep con il lancio della Renegade plug-in (da 35mila euro) mentre Ford alza il velo sulla Explorer e ancora, per chi ama la sportività, l’attesissima Mini John Cooper Works Gp (45.900 euro).

Nella prima parte del 2020, tra le novità in arrivo sono previste anche la Opel Grandland X, le Suzuki S-Cross e Vitara, la C5 Aircross nella versione ibrida, l’Audi Q7 55TFSI plug in e le sportivissime R6 e RS7. Arriverà sempre nella prima parte dell’anno anche la Ferrari 812 GTS (799 cv da 336mila euro).