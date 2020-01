Honda, novità per Civic Type R e NSX

Honda inaugura il 2020 con il restyling della Civic Type R e della NSX. La nuova versione della berlina sportiva della Casa di Tokyo, è stata svelata nei giorni scorsi al Salone dell’automobile di Tokyo, dove i clienti e gli appassionati hanno avuto modo di osservare da vicino e dal vivo il rinnovato design esterno della vettura nipponica.

Qualche novità riguardano però anche la più che nota NSX ibrida a tre motori, top di gamma del segmento supercar, che sarà infatti disponibile con la nuova verniciatura 'Indy Yellow Pearl II'. La nuova e speciale colorazione è quella utilizzata in passato sui modelli originali NSX e S2000 in Europa.

Progettata con l’obiettivo di far vivere una «nuova esperienza sportiva» nel segmento delle supercar, NSX è la rappresentazione perfetta - hanno fatto sapere dalla casa giapponese - di ciò che Honda è in grado di garantire in termini di prestazioni sportive. Pur rispettando le caratteristiche principali e gli elementi distintivi che hanno contraddistinto il modello originale, l’attuale generazione NSX rappresenta per Honda un nuovo modo di progettare le sue supercar, pensato per coniugare nuovi elementi a idee rivoluzionarie e pionieristiche in campo automobilistico. Questo esemplare del ventunesimo secolo è stato studiato anche per unire i valori senza tempo delle auto sportive, utilizzando però le più recenti e avanzate tecnologie ibride per quella che la casa del Sol Levante ha definito come una vera supercar 'human-centred’.