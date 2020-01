Smog, Thorel:

MILANO (ITALPRESS) - "Credo sia il momento di fare chiarezza. La lotta all'inquinamento nelle nostre citta' deve essere affrontata in maniera seria e organica e non con provvedimenti locali estemporanei che, oltre a risultare inefficaci, creano parecchia confusione nei cittadini, nei clienti e anche nelle nostre Aziende sul territorio con evidenti rischi sulla forza lavoro". Gaetano Thorel, direttore generale di Groupe PSA Italia, prende posizione riguardo ai recenti provvedimenti di stop alla circolazione dei veicoli Diesel Euro 6. "Chiarezza vuol dire affermare con forza che i veicoli Diesel di ultima generazione, quelli attualmente in vendita, hanno emissioni di particolato e di ossidi di azoto uguali ai veicoli benzina e prossimi allo zero e non devono essere penalizzati in alcun modo. Al contrario di molte vecchie auto a benzina, come le Euro 3 - spesso erroneamente confuse come ecologiche -, che non abbattono in maniera significativa le emissioni degli inquinanti. E' illogico, inoltre, adottare localmente normative in contrasto con quelle europee e internazionali, frutto di studi e analisi scientifiche accurate che certificano la piena idoneita' a circolare ai veicoli Diesel Euro 6 di ultima generazione. In maniera altrettanto chiara, dobbiamo spiegare ai cittadini come gli unici veicoli in grado di garantire una mobilita' a zero emissioni sono i 100% elettrici o gli ibridi plug-in ricaricabili, ovvero 'con la spina'. Non, invece, soluzioni come gli ibridi non ricaricabili o Mild hybrid. Infatti, solo grazie alla presenza della spina per la ricarica della batteria di trazione, il veicolo e' in grado di percorrere decine di chilometri in modalita elettrica e abbattere in maniera drastica le emissioni inquinanti", conclude Thorel. (ITALPRESS). tvi/com 20-Gen-20 19:28

