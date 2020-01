Hyundai i10, debutta la nuova citycar

“Go Big”: è il claim scelto da Hyundai per il lancio della nuova i10. E a ragione, si può dire. Soprattutto dopo averla vista e provata. Per renderla ancor più europea la casa coreana si è affidata a un designer italiano, il giovane Davide Varenna: “Non è stato facile realizzare una vettura dall’aspetto elegante e moderno rispettando le sue dimensioni compatte” racconta senza nascondere la sua grande soddisfazione.

Rispetto al modello che andrà a sostituire, infatti, la nuova i10 ha il passo maggiorato di 4 cm, è più bassa di 20 mm e più larga di 2 cm. Il risultato? Una gran bella macchina. Nel frontale, dove la calandra richiama il family feeling delle Hyundai di ultima generazione ma soprattutto, secondo noi, nell’abitacolo, dove appare evidente la qualità dei materiali, l’enorme spazio a disposizione di tutti i 5 passeggeri, l’accessibilità e la visibilità, sia anteriore che posteriore.

Bella, elegante e moderna la plancia che si sviluppa orizzontalmente; la posizione di guida è abbastanza comoda mentre il volante, che ha tutti i comandi necessari per non staccare mai le mani, è ben impugnabile. Ottimo lo sterzo così come la dinamica di guida, le sospensioni e l’impianto frenante. Sotto il cofano, un unico motore: il tre cilindri benzina 1.0 litri, ovviamente Euro6, 67 CV (ce ne vorrebbe qualcuno in più), abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti oppure a cambio manuale automatizzato (AMT), sempre a 5 marce (costa 1.000 euro). La nuova Hyundai i10 debutta

con il tradizionale porte aperte in questo ultimo weekend di gennaio.

A scelta, tre allestimenti: Advanced (12.900 euro), Tech (14.500 euro) e il top di gamma Prime (16.900 euro). Grazie alla speciale offerta lancio, la nuova Hyundai i10 nella ricca versione Tech con Multimedia System e Bluetooth è proposta (anche senza permuta o rottamazione) con quote mensili da 99 euro e un anticipo di 3.700 euro. Aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus Gold (TAN 3,99% – TAEG 5,98%), la Hyundai i10 1.0 Tech è disponibile a 12.300 euro rispetto al prezzo di listino per un vantaggio cliente di 2.700 euro. Dopo tre anni si può scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai o restituirla.

SECONDO NOI

CI PIACE

L’estetica in generale

Lo sterzo

Lo spazio interno

NON CI PIACE