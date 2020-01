Polo anche in versione Sport

Per Polo è il momento della versione Sport che ha debuttato in questo weekend. La sesta generazione della compatta Volkswagen (4 metri e 05) aggiunge un allestimento che ne esalta le caratteristiche dinamiche con elementi stilistici di serie quali gli esterni R-Line, i vetri oscurati e i cerchi in lega Sebring da 16”. Tra i motori a disposizione (benzina, turbodiesel, gas metano) il fiore all'occhiello è il turbo benzina 1.5 TSI ACT 150 CV con cambio DSG a 7 rapporti con la tecnologia di disattivazione dei cilindri (consumo combinato 6,3-6,4 litri/100 km, emissioni di CO2 142-146 g/km). Nuova Polo Sport è in promozione a 129 euro al mese con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen che prevede un anticipo di 2.500 euro, Valore Futuro Garantito ed estensione di garanzia in omaggio (TAN 3,99%, TAEG 5,45%).

Vediamo i segni particolari del’allestimento Sport: esterni R-Line (calandra con logo R-Line e mascherina inferiore in nero lucido, paraurti e minigonne R-Line, spoiler posteriore e scarichi trapezoidali cromati), vetri oscurati e cerchi in lega Sebring da 16”. Inoltre, sono di serie, i fendinebbia, il sistema di monitoraggio della distanza Front Assist con riconoscimento pedoni e funzione di frenata di emergenza City, rilevatore di stanchezza del guidatore Fatigue Detection, sistema anti collisione multipla, radio Composition Media con display da 8” e app Volkswagen Connect.