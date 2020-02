Il diesel? E' ancora di moda. Chiedetelo a Koleos

Spara alto, Koleos model year 2020: ora intende infastidire i marchi premium, e in effetti - specie in edizione top di gamma Initiale Paris - si viaggia coccolati in un ambiente (quasi) lusso. La prima generazione (2008) fu un successo, ma soltanto in Asia, la seconda (2016) nasce per intercettare anche i palati fini di noi europei: col restyling l’ammiraglio a ruote alte di Renault cambia di poco (cromature, nuovi cerchi, anche da 19”, nuovi materiali interni), ma lo fa nel verso giusto. Di elettrificazione, Koleos per adesso non ne vuol sentir parlare: col 2 litri diesel da 190 Cv (15 cv in più di prima) scende in campo un altro propulsore, sempre tuttavia a gasolio.

Il 1.7 Blue dCi sviluppa 150 Cv e soprattutto inquina relativamente poco (140 g/km di CO2): risultato, niente ecotassa, e per un Suv di 4 metri e 67 e 17 quintali di peso, è una notizia. Il diesel più piccino inoltre sposa la sola trazione anteriore: scommettiamo che ora Koleos vede le proprie vendite impennarsi? Sia il 2.0 Blue dCi (prestante, ma rumoroso) che il 1.7 scaricano invece energia alle ruote tramite il cambio automatico X-Tronic, trasmissione a variazione continua (vedi ibride Toyota, per esempio) che tuttavia prevede anche una modalità «pseudo» sequenziale, così da simulare il funzionamento di un automatico a 7 rapporti, e aumentare leggermente il piacere di guida.

Meccanica a parte, il collega di pianale di Nissan X-Trail si conferma un Suv votato al comfort: spazio, finiture di buon pregio, un livello tecnologico discreto (display verticale stile «tablet» e assistenti di guida come frenata di emergenza e avviso superamento corsia di serie sin dalla versione base, la Business).

In formato All Mode 4x4-i a trazione integrale (solo la 2.0), anche buone proprietà in off-road. Prezzi da 35.300 euro (1.7 dCi), 4.200 euro in più per il 2 litri. È già in negozio, perché non farle visita?