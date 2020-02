Volkswagen Touareg R, ibrida plug-in da 462 Cv

Si completa la gamma dell’ammiraglia Volkswagen che presenterà la prossima settimana a Ginevra la nuova Tuareg R da 462 Cv, con propulsione ibrida plug-in. Con la batteria sufficientemente carica, il nuovo SUV esegue la partenza sempre nella modalità esclusivamente elettrica E-Mode, quindi a emissioni zero. La capacità della batteria è concepita affinchè la Touareg R possa viaggiare a propulsione elettrica coprendo le distanze medie giornaliere dei pendolari e, come tutte le Touareg, anche la nuova versione R è dotata di serie di trazione integrale permanente 4MOTION.

Per la prima volta la Touareg è disponibile con Travel Assist, che la rende la prima Volkswagen a poter essere guidata in modo assistito fino a una velocità di 250 km/h. Primo modello R con sistema ibrido plug-in, la nuova ammiraglia è stata concepita dal marchio sportivo Volkswagen R, che da sempre sviluppa i modelli più performanti della casa tedesca. La Touareg R è anche il primo modello della Volkswagen R con propulsione ibrida plug-in. Allo stesso tempo, per la prima volta un modello ibrido si afferma come l’auto più potente di casa Volkswagen.

Impreziosita dal pacchetto di design per gli esterni Black Style, con cerchi in lega leggera da 20 pollici Braga e interni R-Line (tra gli altri: pelle Vienna con cuciture in grigio cristallo) e dotata di eccellenti equipaggiamenti, la Touareg R verrà lanciata sul mercato nella seconda metà del 2020. Nel programma PHEV di Volkswagen, la Touareg R non è solo la prima a trazione integrale, ma anche un’ulteriore passo nella nuova strategia della Volkswagen R avviata nel 2019. «Stiamo attualmente ampliando la gamma Volkswagen R - ha spiegato Jost Capito, Responsabile del marchio high performance della Marca - con ottimi risultati.

Subito dopo i crossover compatti T-Roc R e T-Roc Cabriolet R-Line, la Volkswagen R presenta oggi la Touareg R, un ulteriore Sport Utility Vehicle che si distingue per un posizionamento assolutamente originale e un inconfondibile carisma». Il sistema di propulsione ibrida della Touareg R si compone essenzialmente di un motore turbo V6 TSI da 2.995 cm3, di un motore elettrico e di una batteria agli ioni di litio (capacità 14,1 kWh) integrata nel sottoscocca del bagagliaio. Un’elettronica di potenza trasforma la corrente continua della batteria in corrente alternata per il motore elettrico.

Presiede alla trasmissione un cambio automatico a 8 rapporti (con Tiptronic), che trasferisce le forze all’asse anteriore e all’asse posteriore (trazione integrale permanente 4MOTION) tramite un ripartitore di coppia. Funge da ripartitore di coppia fra asse anteriore e asse posteriore un differenziale centrale autobloccante, con ripartizione della coppia asimmetrica e dinamica (Torsen). La forza motrice può essere trasmessa all’asse anteriore fino a un massimo del 70 per cento e all’asse posteriore fino a un massimo dell’80 per cento.