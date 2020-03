Paugeot 208 'Car of the year'

La pPaugeot 208 è "Car of the year". Il più prestigioso legato al mondo dell'auto. l'auto dell'anno in Europa, la cui cerimonia solitamente dà il via al Salone di Ginevra. Ma visto lo stop dovuto al coronavirus la cerimonia è avvenuta via streaming.

«Car of the year» premia l’automobile considerata come la più interessante degli ultimi 12 mesi da una giuria composta da 60 giornalisti di 23 paesi europei.

Le sette finaliste sono Renault Clio, Peugeot 208, Bmw Serie1, Ford Puma, Porsche Taycan, Tesla Model 3 (che ha già vinto il "Car of the Year" britannico) e Toyota Corolla. Dunque ben due "full electric, Taycan e Tesla.