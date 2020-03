Peugeot 208 è Car of the Year 2020

Peugeot 208 è la vincitrice del titolo Car of the Year 2020, avendo ottenuto un totale di 281 punti, apprezzata dai 60 giurati non solo per la versione 100% elettrica che è stata oggetto delle valutazioni ma anche per la disponibilità di una gamma completa con varianti benzina e diesel. Sul podio i due modelli full electric arrivati alla selezione finale: Tesla Model 3 e Porsche Taycan.

La proclamazione del modello che ha dominato la 56/a edizione del premio Car of the Year passerà alla storia non tanto per la vittoria, attesa da molti, dell’ultima generazione della Peugeot 208 del Gruppo Psa, ma anche per essere stato l’unico evento che si è svolto - nel rispetto del limite massimo di presenze imposto dalle autorità federali, cioè praticamente a porte chiuse - al Palexpo di Ginevra, dove si sarebbe dovuto aprire domani il Salone Internazionale dell’Auto.

La classifica finale