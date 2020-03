Mercedes, la nuova Classe E

Mercedes svela la nuova Classe E Berlina e Station-wagon sul web nel giorno che sarebbe stato dedicato agli operatori al Salone di Ginevra 2020 annullato per il coronavirus. Classe E è attesa in concessionaria la prossima estate. La versione lunga della berlina (in Cina) e i modelli Coupé e Cabrio seguiranno subito dopo. Con più di 14 milioni di berline e station-wagon consegnate dal 1946 in poi, Classe E è la serie di modelli più venduta nella storia della Mercedes-Benz. Ecco le principali caratteristiche:

Design più dinamico

Design dei fari anteriori rinnovato (fari interamente a LED di serie, fari MULTIBEAM LED a richiesta)

Design delle luci posteriori rinnovato

Design della mascherina del radiatore e del paraurti anteriore rinnovato

Versione All-Terrain con design più orientato ai SUV

Sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione

Volante di nuova generazione con riconoscimento capacitivo hands-off

Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC con adeguamento della velocità in funzione del percorso

Sistema di assistenza in coda attivo

Sistema di assistenza allo sterzo attivo

Sistema di assistenza alla frenata attivo; nel pacchetto sistemi di assistenza alla guida ora anche con funzione assistenza di svolta

Blind Spot Assist attivo – ora anche con avvertenza per l’uscita

Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°: nuova vista laterale ampliata e per la prima volta parcheggio automatico non solo in spazi longitudinali e trasversali, ma anche su superfici appositamente contrassegnate.

Ancora più comfort negli interni

Due schermi digitali di serie (2 x 10,25 pollici, incollati), plancia con display widescreen con due display da 12,3 pollici (a richiesta o di serie a seconda delle versioni)

MBUX anche con Comando vocale VOICETRONIC (di serie) e Realtà Aumentata

Sistema di assistenza per gli interni

Gestione comfort dei programmi ENERGIZING con ENERGIZING COACH e «PowerNap» (per veicoli ibridi plug-in)

Sedile ENERGIZING

E come efficienza: elettrificazione della catena cinematica