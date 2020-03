Fiat, ecco la nuova 500 elettrica

Fca sceglie la Triennale di Milano per presentare al mondo in streaming la Nuova 500, la prima vettura italiana full electric, "per un futuro migliore". E’ questa la sfida raccolta dalla Nuova 500, la prima full electric italiana. Non il lancio di una nuova Fiat ma della 500, l’auto del prossimo decennio, come la definisce il responsabile del brand, Olivier Francois. "Una novità epocale - aggiunge - non solo perché punta sulla nuova mobilità elettrica. Cinquant'anni dopo la produzione torna Italia, a Torino, dove è stato fatto un investimento enorme".

Il futuro elettrico "Serve aiuto sulle infrastrutture e anche sugli incentivi. Non si può investire pesantemente sull'elettrico, come abbiamo fatto noi, e vivere in un Paese che non sia all’altezza della mobilità elettrica". Così il responsabile brand Fiat, Olivier Francois, a margine della presentazione a Milano della Nuova 500, la prima auto full electric italiana. "Mi aspetto risposte dal governo e dai comuni - aggiunge - C'è un impegno di Milano sulla elettrificazione, la stessa cosa su Torino".

Stati Uniti "Se c'è domanda, soprattutto in California, noi siamo pronti. Intanto dal prossimo anno verrà venduta in Brasile" dice Olivier Francois. "La versione normale la vedrete il 4 luglio, a Torino, insieme al lancio ufficiale, con tante altre sorprese", aggiunge Francois, precisando che la produzione inizierà a giugno, mentre le consegne inizieranno "Da agosto, settembre". "Quest’anno saranno molto limitate - conclude - cinquecento per ogni Paese".

Come è fatta Autonomia e tempi di ricarica sono due temi cruciali per i clienti. L’autonomia della Nuova 500 è fino a 320 km con ciclo WLTP, grazie alle batterie Lithium-Ion che hanno una capacità di 42kWh. Per ottimizzare i tempi di ricarica la Nuova 500 è equipaggiata con il sistema fast charger da 85 kW che consente di ricaricare la batteria in tempi molto brevi. Da oggi, 4 marzo, è aperto il pre-booking online per la versione di lancio “la Prima”. 500 esclusive unità per mercato con la Easy WallboxTM inclusa.

Il prezzo Il listino della Nuova 500 “la Prima” Cabrio - comprensiva di Easy WallboxTM – è 37.900 euro (esclusi gli eco incentivi del Paese).

Il motore ha una potenza di 87 kW che consente la velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e una accelerazione in 9.0 secondi da 0-100 km/h, e di 3.1 secondi nello 0-50 km/h.

La Nuova 500 è dotata di tre driving mode: Normal, Range e Sherpa selezionabili secondo lo stile di guida. In particolare la modalità Sherpa consente al guidatore di arrivare a destinazione ottimizzando le risorse disponibili. Il driving mode Sherpa interviene su più elementi per ridurre al massimo il consumo energetico della vettura, proprio per assicurare il raggiungimento della destinazione impostata sul navigatore o della colonnina di ricarica più vicina.

Dimensioni La terza generazione di 500 ha acquisito una presenza incredibile: più larga di 6 centimetri e più lunga di altrettanti 6 cm ha 2 centimetri di passo in più e ruote più grandi che le conferiscono più personalità e una maggiore abitabilità, pur restando sotto i quattro metri di lunghezza.