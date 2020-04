FCA, debutta il format video 'Due chiacchiere in chat con Fiat'

Debutta il nuovo format video 'Due chiacchiere in chat con Fiat', in cui Luca Napolitano, capo dei brand Fiat e Abarth per la regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) risponde alle curiosità dei potenziali clienti interessati alla Nuova 500 Elettrica.

Il primo video viene veicolato tramite i canali social ufficiali di Fiat al link https://www.youtube.com/watch?v=ZFkMd8PCID0;feature=youtu.beed ed è stato girato con smartphone da casa, per rispondere alle regole di sicurezza attualmente in vigore e garantire contemporaneamente un dialogo informale tra Luca Napolitano e gli utenti.

Le domande provengono dalla chat messa a disposizione di coloro che hanno già prenotato o sono potenziali clienti della 500 Elettrica e che vogliono cosi ricevere informazioni più dettagliate sul nuovo modello. In questa fase viene utilizzata in esclusiva la tecnologia LivePerson, che Fiat già impiega per la gestione dei canali di chat verso i consumatori.

Questa nuova strategia di comunicazione più 'personale' - si legge nella nota - ha l’obiettivo di mantenere in contatto azienda e utenti in modo semplice, efficace e immediato. Il video 'Due chiacchiere in chat con Fiat', che verrà condiviso con gli utenti stessi della chat e pubblicato sul canale YouTube di Fiat, e avrà cadenza quindicinale, con la finalità di essere un efficace strumento attraverso il quale verrà data risposta a temi di interesse comune, verranno veicolati messaggi e forniti aggiornamenti relativi alla Nuova 500 Elettrica.

Tra questi - lo ha anticipato Napolitano nella prima puntata - alcuni video che spiegheranno in dettaglio il nuovo modello. La chat è, nell’ambito automotive, alla sua prima applicazione ed è un canale specifico per il dialogo con i potenziali clienti della Nuova 500, i pre-bookers, cioè coloro che hanno manifestato interesse per 'La Prima', cioè la versione della Nuova 500 Cabrio Elettrica che sarà contraddistinta dallo specifico badge numerato per ognuna delle 500 unità destinate ai singoli mercati, e dal badge 'La Prima' senza numerazione progressiva per le successive e per tutti coloro che hanno manifestato interesse in senso ampio per la vettura.

Durante il primo appuntamento con 'Due chiacchiere in chat con Fiat' sono state selezionate tre domande - provenienti da Germania, Francia e Italia - valutate interessanti per una pluralità di utenti, riguardanti l’autonomia, il prezzo della gamma e la data di consegna della vettura al cliente finale.