Svelata la nuova Audi A3 Sedan

HI-TECH





Svelata la seconda generazione della Audi A3 Sedan (attesa nel terzo trimestre) che ha un’anima hi-tech. Per la berlina compatta a quattro porte della casa dei quattro anelli, la svolta in primo piano è quella che riguarda la digitalizzazione, tanto del cruscotto quanto per la firma luminosa e l'infotainment in generale (schermo touch da 10,1" di serie). I sistemi d’assistenza alla guida derivano poi dai modelli Audi di categoria superiore.

PIÛ GRANDE

La lunghezza aumenta di 4 cm, toccando i così i 4,5 metri, a fronte del passo invariato. Cresce anche larghezza di 2 cm a 1,82 metri, mentre l’altezza di 1,43 cresce di un centimetro. Il look è quello di una coupè. Il frontale ha un ampio single frame esagonale con griglia a nido d’ape e prese d’aria squadrate.

I MOTORI

Al lancio due motori TFSI e un propulsore TDI. Lato benzina, il 1.5 (35) TFSI, forte dell’iniezione diretta e del sistema cylinder on demand (COD), che disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi, eroga 150 Cv. Optando per la variante S tronic, il 1.5 TFSI si avvale della tecnologia mild-hybrid. Quanto al Diesel, il 2.0 TDI da 150 CV è abbinato alla trasmissione S tronic a 7 rapporti.