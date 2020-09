Peugeot, a fine anno il restyling del Suv 3008

«Quando sei leader devi correre qualche rischio». Così Jean Philippe Imparato, numero uno di Peugeot, parlando in occasione del reveal digitale del "nuovo" suv Peugeot che si prepara al restyling. Un modello importante non solo per il marchio del Leone ma anche per il mercato che l’ha scelto preferendolo ai suoi numerosi rivali: dal lancio nel 2016 sono stati prodotti più di 800mila esemplari di questo suv che è stato Car Of The Year 2017. Una grande responsabilità, insomma, per progettisti, designer ed ingegneri di Peugeot che hanno deciso di puntare tutto su due tratti distintivi: eleganza e tecnologia, tutto sotto il segno della modernità.

Questo suv incarna a pieno quella che Peugeot definisce la 'power of choice', capacità di sceglie la stessa vettura in differenti motorizzazioni, grazie all’ibrido plug-in che va ad affiancarsi ai benzina e diesel della gamma. Come la gamma 308 introdotta di recente, anche quella della 3008 si articola su tre livelli differenti ai quali possono aggiungersi 'pack' addizionali. Esteticamente lo stile è unico e distintivo. Davanti si posiziona la griglia senza cornice dallo stile fluido. Il disegno delle alette è esteso per collegare tutti gli elementi: al centro il monogramma del modello, come per le altre auto della marca.



I fari anteriori sono stati ridisegnati per essere più aggressivi e includono la tecnologia LED. Nella parte posteriore, i nuovi fari aggiornati includono la tecnologia Full LED, che mostra gli artigli 3D per una firma luminosa incisiva. Gli indicatori sono sequenziali. Le luci sono coperte da un vetro fumè trasparente, che estende il cofano del bagagliaio nero su ciascun lato del veicolo, il che aiuta ad allargare visivamente la parte posteriore del veicolo.

All’interno l’esperienza migliora con il nuovo i-Cockpit che introduce, tra le novità, un nuovo touch screen centrale da 10 pollici. Lo schermo è ad alta definizione ed è dotato di una serie di sette eleganti tasti del pianoforte che consentono un accesso diretto e permanente alle principali funzioni. Sulla consolle centrale, tutti i motori a combustione interna dotati di cambio automatico sono ora dotati di serie del selettore della modalità di guida che consente al guidatore di scegliere tra Normal, Sport ed Eco. Per le versioni con motori ibridi ricaricabili, il selettore della modalità di guida consente di alternare tra le modalità Elettrica (predefinita all’avvio) / Ibrida / Sport / 4WD (solo HYBRID4 300). Migliorati anche i livelli della qualità dei materiali per gli interni.

Tra le tecnologie intelligenti disponibili sul nuovo suv 3008 il Night Vision, che rileva gli esseri viventi davanti al veicolo di notte o in condizioni di visibilità ridotta; Adaptive Cruise Control con funzione Stop and Go (cambio automatico EAT8); Lane position assist per scegliere la posizione nella corsia; la frenata di emergenza automatica; e poi ancora Adaptive Cruise Control; Visiopark ; Park Assist, Hill Assist Descent e Advanced Grip Control. Le informazioni dello smartphone sono integrate nello schermo centrale grazie alla compatibilità MirrorScreen, inclusi i protocolli di connessione Apple CarPlay e Android Auto. Il nuovo suv Peugeot 3008 può essere equipaggiato con un sistema Hi-Fi di fascia alta Focal da 515 Watt, con suono ad alta fedeltà in stile francese per il divertimento dei passeggeri.

I motori ibridi ricaricabili sono forniti in due diverse opzioni: Hybrid 300 e-EAT8 / 4 ruote motrici / da 29 g/C02 per km e fino a 59 km di autonomia 100% elettrica (secondo protocollo WLTP), Hybrid 225 e-EAT8 / 2 ruote motrici / da 30 g/C02 per km e fino a 56 km di autonomia 100% elettrica (secondo protocollo WLTP). Notevolmente efficiente e potente, la versione Hybrid4 300 e-EAT8 è stata creata combinando un motore PureTech da 200 CV e due motori elettrici: uno anteriore accoppiato al cambio e-EAT8 che raggiunge i 110 CV (o 81 kW) e il secondo posizionato sull'asse posteriore per 112 CV (o 83 kW).

La versione a due ruote motrici Hybrid da 225 CV (o 165 kW) combina un motore PureTech da 180 CV (o 132 kW) con un motore elettrico da 110 CV (o 80 kW) collegato al cambio e-EAT8. Basate sull'Efficient Modular Platform (EMP2), entrambe le versioni beneficiano di una sospensione posteriore multi-link.

La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 13,2 kWh e sono disponibili due tipi di caricabatterie a bordo, per soddisfare tutte le esigenze dei clienti e le soluzioni di ricarica, con un caricabatterie monofase da 3,7 kW di serie e un caricabatterie monofase da 7,4 kW come opzione. I tempi di ricarica vanno da 1 ora e 45 minuti con WallBox alle 7 con caricabatterie di bordo monofase (3.7kW). La 3008 è disponibile con i benzina 3 cilindri con cilindrata di 1.2L PureTech 130 S&S BVM6, PureTech 130 S&S EAT8 e motore a 4 cilindri da 1,6 litri, PureTech 180 EAT8. Per quanto riguarda il diesel è disponibile invece il motore 4 cilindri con cilindrata da 1,5 litri BlueHDi 130 S&S EAT8. La nuova 3008 arriverà sul mercato europeo a partire dalla fine di quest’anno e sarà prodotta nello stabilimento di Sochaux, che proprio di recente ha comunicato l'iniziativa che consente l’accesso al museo del marchio del Leone, nei mesi di settembre ed ottobre, al solo costo di un euro.