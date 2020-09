Audi aggiorna il Suv compatto Q2

4 ANNI DOPO

A quattro anni dal lancio, Audi interviene sul suv compatto Q2 con alcuni aggiornamenti estetici, l’arricchimento dei servizi Audi Connect ampliati e dei sistemi di assistenza alla guida. Le dimensioni e crescono di pochi millimetri solo in lunghezza - ora di 4,21 metri - per effetto del nuovo scudo posteriore.

IL LOOK

L’andamento poligonale delle linee, già caratteristico del frontale e delle fiancate, viene esteso alla zona di coda, con il paraurti che integra un inedito estrattore con cinque inserti pentagonali. Anche il frontale è stato ridisegnato: il single frame ottagonale, in posizione lievemente ribassata, si avvale della più recente finitura della griglia. I proiettori a Led sono ora di serie. In abbinamento alla navigazione MMI plus, le luci di svolta divengono dinamiche e illuminano la curva prima ancora che il conducente agisca sullo sterzo. Piccole novità anche nell’abitacolo ispirate alle forme poligonali dell’esterno.

C'E' ANCHE IL TFSI 150 CV



Sul Nuovo Q2 - atteso entro fine anno - debutta con il quattro cilindri benzina 1.5 (35) TFSI da 150 Cv e 250 Nm di coppia, omologato per 5,8 - 6,5 l/100 km nel ciclo combinato WLTP con emissioni di CO2 di 133 - 149 g/km e tecnologia cylinder on demand.