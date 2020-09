Debutta Octavia: due weekend di porte aperte

Due weekend di porte aperte nelle concessionarie Skoda il 19/20 e il 25/26 settembre in occasione del debutto per la quarta generazione di Octavia, il modello che più di ogni altro ha contribuito al successo e alla reputazione di Skoda, venduto in oltre 7 milioni di esemplari.

Mai così articolata l’offerta di motorizzazioni: si va dai rinnovati 2.0 TDI EVO 115 e 150 CV con emissioni di CO2 inferiori ai 110 g/km alle inedite motorizzazioni elettrificate e-TEC e iV, oltre alla soluzione a metano G-TEC, da anni una delle preferite in Italia. Nelle nuove varianti 1.0 110 CV TSI e-TEC DSG e 1.4 TSI 205 CV iV DSG plug-in hybrid, Octavia combina i vantaggi dell’elettrificazione, in termini di consumi ed emissioni oltre a permettere l’accesso ai nuovi incentivi governativi per le auto più virtuose. In particolare, la versione iV, con batteria agli ioni di litio da 13 kWh e possibilità di muoversi a zero emissioni fino a 79 km in modalità elettrica (secondo il ciclo di omologazione NEDC), vanta emissioni medie di CO2 di soli 28 g/km (31 g/km per Wagon).

La Octavia 1.5 130 CV G-TEC DSG sfrutta invece i vantaggi dell’alimentazione a gas naturale, in termini di esenzione dalle imposte e accesso agevolato ai centri urbani. L’alimentazione a metano, inoltre, riduce le emissioni di CO2 di circa il 25% rispetto a un analogo motore a benzina e non emette alcun particolato. I serbatoi da oltre 17 kg di metano consentono un’autonomia superiore ai 500 km, mentre il cambio DSG a 7 rapporti e il turbocompressore garantiscono piacere di guida e prestazioni adeguate in ogni contesto.



Due gli allestimenti, Executive e Style; la dotazione di serie da segmento superiore include la più moderna tecnologia di infotainment, con navigatore connesso, schermo da 10”, strumentazione digitale e protocolli per la connessione smartphone, oltre ai principali ADAS per la guida assistita di Livello 2 (Front Assistant, Lane Assistant e ACC). Sempre di serie è anche la tecnologia LED per i gruppi ottici, disponibili per la prima volta anche con tecnologia Matrix LED.



Nella fase di lancio, la nuova media di Skoda è proposta con formula Clever Value a valore futuro garantito e con possibilità di restituzione o cambio con altro modello, con anticipo di 5.000 euro e rate da 190 euro/mese, per la versione 1.0 e-TEC 110 CV DSG.