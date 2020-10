AMG, l'emotional tour fa tappa a Parma 

Basterebbe la GT R, che di "mestiere" fa la safety car in F1, per capire che con AMG non si scherza. Il "braccio armato" di Mercedes ha fatto tappa questa settimana a Parma facendo vivere una giornata intensa a venti estimatori delle granturismo Mercedes-AMG in una delle tappe delll’esclusivo AMG Emotional Tour, organizzato dalla concessionaria ufficiale Autotorino Mercedes-Benz di Parma.

L'evento unisce la possibilità di provare su strada dieci modelli selezionati della gamma Mercedes-AMG (dalla Classe A alla GT R senza dimenticare i Suv con cavallerie molto importanti, da 387 a 585 Cv...) lungo un percorso partito dalla filiale che ha accarezzato le curve del nostro Appennino capaci di esaltare la dinamica delle Mercedes più pepate per poi toccare le Terre di Canossa, con una degustazione di Parmigiano della Fattoria Rossi di Montecavolo.

A condurre le danze (sia nella teoria che nella pratica) è il collaudato team di driver professionisti della AMG Driving Academy Italia che coniuga con sapienza divertimento e sicurezza.

«Abbiamo voluto dedicare questa iniziativa ai nostri Clienti in occasione del primo anno di Autotorino come concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Parma; un anno peraltro contraddistinto dall’emergenza Coronavirus e per questo abbiamo deciso di fare un tributo alla nostra Città attraversando il centro storico con questo Emotional Tour” ha commentato Davide Nannini, responsabile della filiale.

Il Gruppo Autotorino è concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Parma dal 1° agosto 2019, ed è presente in Emilia-Romagna da oltre 10 anni.