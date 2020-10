Volvo avrà anche un Suv compatto: XC20

Con la precisa volontà di allargare la potenzialità sul mercato cinese, Volvo si prepara a lanciare nei prossimi anni un inedito modello d’ingresso, il suv compatto XC20, 100% elettrico che sarà basato sulla nuova piattaforma Sustainable Experience Architecture (Sea) presentata in anteprima ad Auto China a Beijing da Geely che è il Gruppo cinese che dal 2010 possiede Volvo.

Lo riferisce il magazine britannico Auto Express che, riprendendo quanto anticipato da alcuni media cinesi, indica nel 2024 la possibile data di lancio di XC20. «Useremo Sea - ha detto il numero uno di Volvo Hakan Samuelsson incontrando la stampa locale ad Auto China - che è una architettura sviluppata in Cina e con i fornitori cinesi si ottiene un’ottima struttura dei costi. Ma vestirà l’eleganza di un abito Volvo».

La piattaforma Sustainable Experience Architecture è stata mostrata nei giorni scorso a Beijing in occasione del grande evento espositivo, ma nello stand di Lynk & Co (altro brand del Gruppo Geely) come base della Zero Concept, che prefigura il prossimo modello elettrico per quel mercato.

Caratterizzata da una estesa modularità, che permette di spaziare dalle compatte fino a modelli di grandi dimensioni, Sea è progettata principalmente per applicazioni elettriche ma permette anche di usare propulsori ibridi plug-in come gli attuali Recharge T5 e T8, con motori singoli, doppi, tripli e persino con range extender. Prevista anche una variante ad alte prestazioni in grado di scattare da 0 a 100 in meno di 3,0 secondi.