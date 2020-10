Fiat Tipo, nuova gamma: debutta la Cross

‌A quattro anni dal lancio Fiat non solo rinnova la gamma Tipo (4 porte, 5 porte e SW) ma la espande con la nuova variante Tipo Cross, un crossover che mancava in questo segmento. La nuova offerta è sviluppata su due anime, quella Life declinata in 3 allestimenti - Tipo, City Life e Life, che sono disponibili sulle tre varianti di carrozzeria (4 porte, 5 porte e Station Wagon - e quella Cross che è invece declinata nei due allestimenti City Cross e Cross e con la sola 5 porte.

Tipo - ha annunciato oggi Fiat - è stata completamente rinnovata e appare più moderna e dinamica. Nel frontale spicca la griglia ridisegnata che - per la prima volta dopo Nuova 500 - è caratterizzata dall’inedito logo Fiat. I fari sono completamente ridisegnati, ora adottano la tecnologia full Led sia nell’anteriore sia nel posteriore aumentando anche la sicurezza attiva e passiva.

Nella parte bassa dei fascioni paracolpi - completamente ridisegnati - spicca anche l’inserimento di elementi in finitura Ice Matte/cromo satinato e che si abbinano con i nuovi cerchi in lega da 16 o 17 pollici con finiture diamantate e nuovi disegni. Disponibili due inedite tonalità Oceano Blu e Paprika Orange.

Novità anche nell’abitacolo, con sedili rivestiti utilizzando tessuti con design esclusivi e un cluster digitale TFT da 7 pollici - totalmente configurabile - che sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico. Questo display TFT da 7 pollici si abbina alla nuova radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25 pollici, che ha appena debuttato sulla Nuova 500 e ora disponibile su Tipo. Il volante, più compatto e sagomato, è più elegante e sportivo. Ulteriore attenzione è stata dedicata alla plancia di controllo centrale in cui sono stati rivisitati i comandi clima e aggiunti nuovi inserti cromo e black.

La nuova Tipo Cross - che si rivolge a un target diverso - è una variante più emozionante, dinamica e giovane, pur continuando ad avere un prezzo accessibile. La struttura di Tipo Cross è più aggressiva: la vettura appare più larga, con il nuovo disegno della griglia che si estende fin sotto i proiettori. Spicca la maggiore altezza (+7 cm) conseguenza di un assetto rialzato di quasi 4 centimetri grazie a una nuova taratura delle sospensioni e ai pneumatici maggiorati con una soluzione cerchio-pneumatico già vista su 500X. Spiccano i dettagli stile off-road, come i codolini su archi passaruota, fiancate e frontale. Anteriormente trovano posto anche uno skid plate e un bumper specifico che è caratterizzato da una barra protettiva (bull-bar) prominente che conferisce un aspetto più muscoloso. Specifiche anche le minigonne, l’estrattore posteriore e le pratiche barre sul tetto presenti solo sulla versione SW.

Ampia la gamma di sistemi di assistenza alla guida (ADAS). E’ il caso del Traffic Sign Recognition, dell’Intelligent Speed Assist, del Lane Control, dell’Attention Assist, dell’Adaptive High Beam, del Blind Spot Assist e dei sensori di parcheggio anteriori.

Debuttano anche nuovi motori più efficienti ed ecologici, tra cui i diesel Multijet tutti Euro 6d Final che offrono i due livelli di potenza 95 Cv e 130 Cv (precedentemente solo 120 Cv) con un notevole miglioramento delle performance e dei valori di CO2 che partono da 110 g/km (WLTP). Nuovo il benzina GSE 1.0 T3 da 100 Cv della famiglia di motori FireFly Turbo: èla versione più aggiornata con performance abbinate a un consumo ed emissioni ridotte (121 g/km WLTP).

Infine il listino. La nuova gamma Tipo parte da 13.900 euro, è abbinata al finanziamento di FCA Bank e arriverà nelle concessionarie da fine novembre.