«Click to Buy»: l'auto si compra (sempre più) online

Una nuova piattaforma completamente digitale per acquistare una Hyundai. L’iniziativa lanciata in Italia dalla casa coreana si chiama ‘Click To Buy’ e nasce dalle mutate esigenze di mercato che parlano già oggi di 30/40% di persone pronte all'idea di acquistare l'auto sul web mentre le previsioni per il 2030 prevedono un mercato virtuale che peserà per il 10% del mercato.

La piattaforma di Hyundai consente di comprare l'auto attraverso un percorso interamente online. E l'headquarter di Hyundai Motor Company ha scelto proprio l’Italia come apripista europeo del progetto.

La piattaforma è accessibile da qualsiasi device sul sito dedicato e punta a rafforzare l’integrazione on-line/off-line, mettendo l'acquirente direttamente in contatto con il personale degli showroom Hyundai attraverso la ‘LiveChat’.



Hyundai Click to Buy è strutturato in sei step: Selezione del veicolo, Configurazione, Offerta personalizzata, Contratto, Richiesta del finanziamento e Ordine. In pratica, gli utenti vengono guidati in un percorso personalizzato in base ai parametri scelti di volta in volta, dalla categoria alle motorizzazioni, passando per le emissioni di CO2, il budget, la valutazione dell’eventuale veicolo in permuta e il metodo di pagamento. Il sistema indica le soluzioni più adatte, che possono essere facilmente comparate.

Anche per la richiesta di finanziamento si procede in totale autonomia, così come la prenotazione di un test drive e la scelta della consegna a domicilio. E in qualsiasi momento, dalla configurazione del modello fino alla chiusura del contratto, è possibile richiedere supporto allo Hyundai Customer Care Center.