Toyota: per la prima volta Rav4 diventa plug-in

75 km in elettrico

Anche il Rav4 mette la spina. Alla qunta generazione per la prima volta c'è una versione Plug-in Hybrid del fortunato Suv Toyota. Con la tecnologia Full Hybrid-Electric il Rav4 ha una potenza complessiva di 306 Cv/225 kW, accelera da 0 a 100 in soli 6" e in modalità EV percorre 75 km a zero emissioni nel ciclo combinato e fino a 98 km nel ciclo urbano (velocità massima 135km/h). L'omologazione dice che teoricamente si possono percorrere 100km con 1 litro di benzina ed emettere solo 22 g di CO2 per km.



La ricarica

Toyota ha sviluppato una nuova batteria agli ioni di litio ad alta capacità (che lascia 520 litri di volume nel bagagliaio) mentre il benzina da 2,5 litri è stato migliorato. Rav4 Plug-in è fornito di due cavi standard di cui uno collegabile a una normale presa domestica e l'altro, di tipo Mennekes (32A, 6.6 kW), che consente di completare una ricarica in sole 2 ore e mezza se collegato a una wallbox.

Allestimenti e prezzi

La versione d’ingresso (già piuttosto ricca) è la Dynamic+, il top di gamma è invece la Style+. Il listino parte da 55.500 euro ma grazie agli Hybrid bonus e agli attuali incentivi statali per dicembre scende a 45.500 euro in caso di rottamazione.