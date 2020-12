Hyundai Tucson: quarta generazione

Innovazione

Sulla quarta generazione del suv Tucson Hyundai scommette forte. Perché infarcisce il suo best-seller di innovazioni costruttive e tecnologiche vedremo a febbraio, quando Tucson sbarcherà sul mercato con un listino che parte da 29.400 euro.





Adas

Sul fronte della tecnologia debuttano in un modello di segmento C equipaggiamenti, ADAS e raffinatezze high tech di gamma alta. All'interno stupisce l'inedito cluster aperto da 10"25 davanti al guidatore, affiancato a uno schermo Audio Video Navigation touchscreen da 10"25 o a un Display Audio da 8". ‌ Il pacchetto di sicurezza attiva e guida assistita è stato aggiornato per includere, tra le altre funzionalità, l’Highway Driving Assist (HDA) 1.5, il Blind-spot View Monitor (BVM) e il Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA). Inoltre la Frenata Autonoma di Emergenza (FCA) con rilevazione di auto, pedoni e ciclisti è stata migliorata con l’aggiunta della funzione Junction Turning.





Design

Il nuovo linguaggio stilistico Sensuous Sportiness di Hyundai rende Tucson molto dinamico, con linee a tratti da coupé. Azzeccato il il frontale, con le inedite luci diurne Parametric Hidden Lights che rendono la presenza su strada distintiva - anche al buio - e che completano armonicamente il disegno, molto originale, della griglia. Rispetto al precedente, Tucson è più lungo e più largo e mostra un aspetto più muscoloso.

Motori

Nuovo Hyundai Tucson offre la più ampia scelta di motori elettrificati all’interno del suo segmento. Al top della gamma al lancio è Tucson Hybrid, con motore 1.6 T-GDI e tecnologia full-hybrid che eroga 230 Cv ed è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. Previsti lo schema a 2 ruote motrici e quello AWD. Lo stesso motore 1.6 T-GDI è disponibile anche con tecnologia mild hybrid a 48 Volt, nelle varianti da 150 o 180 Cv. Con queste unità Tucson può essere ordinato con cambio manuale intelligente a 6 marce o un automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

La gamma comprende anche un moderno motore diesel 1.6 CRDi da 136 Cv con tecnologia mild hybrid a 48 Volt, abbinato alla trasmissione 7DCT. Tra le versioni non elettrificate, si può scegliere per Tucson un benzina 1.6 T-GDI da 150 Cv e un diesel 1.6 CRDi da 115 CV, entrambi abbinati a un cambio manuale a 6 marce.