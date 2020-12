Auto dell'anno: ecco le 29 finaliste

I membri della giuria dell’autorevole premio Car of the Year hanno scelto la prima lista dei modelli candidati all’edizione 2021, 29 auto che spaziano da sistemi di propulsione tradizionali o ibridi, per arrivare a 5 elettrici e una fuel cell alimentato a idrogeno.

Per quest’anno sono state scelte Audi A3; Bmw 2 Gran Coupé e Serie 4; Citroen C4; Cupra Formentor; Dacia Sandero; Fiat Nuova 500 (elettrica); Ford Explorer e Kuga; Honda Jazz e Honda e; Hyundai i10, i20 e Tucson; Kia Sorento; Land Rover Defender; Mazda MX-30; Mercedes GLA, GLB, GLS e Classe S; Peugeot 2008; Polestar 2; Seat Leon; Skoda Octavia; Toyota Mirai e Yaris; Volkswagen Golf e ID.3.

Le finaliste, per regolamento, devono essere scelte tra nuovi modelli lanciati nel 2020 e commercializzati, entro la fine dell’anno, in almeno 5 mercati europei. La selezione operata dai 60 giornalisti specializzati appartenenti a 23 Paesi prevede poi la creazione di una 'short list' di sette modelli nominati che verrà comunicato il prossimo 8 gennaio, mentre la proclamazione è a calendario per il primo marzo 2021.

Lo scorso anno ad aggiudicarsi il titolo di car of the year era stata la Peugeot 208.