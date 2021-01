Ecco le meravigliose sette che sono entrate nella short list finale per aggiudicarsi il titolo di car of the year. C'è anche un'itaian ain corsa, la nuova 500 elettrica. Così come elettrica è la Volkswagen ID3. Le altre 5 sono: Cupra Formentor, Toyota Yaris, Skoda Octavia, Citroen C4 e Land Rover Defender