Fiat: pack e allestimenti per tutta la famiglia 500

Squadra che vince non si cambia, si corregge e basta. Anche se è composta da player anziani, vedi il team Fiat 500, inteso come intera gamma (e inteso ancora a propulsione termica). E così, per rimanere sulla breccia ancora un po’, a 500 standard (500C compresa), 500L e 500X è sufficiente mescolare gli ingredienti tra di loro e nominare nuovi allestimenti.

Cinque equipaggiamenti progressivi e trasversali a tutti e tre i modelli: Cult (nuovo colore Arancio Sicilia), Connect (di serie Apple CarPlay ed Android Auto), Dolcevita (cromature e, a richiesta, livrea bicolore), Sport (cerchi di grandi dimensioni, tinte e arredamento interni specifici), infine - per il Suv compatto e la monovolume - la variante Cross con barre al tetto e interni Camouflage. Ognuno degli step può inoltre essere arricchito, alternativamente, dai pack Comfort, Magic Eye e Style: farsi un Cinquino su misura risulta più semplice di prima.

Fiat 500 MY21 ordinabile da metà gennaio (da 9.900 euro con rottamazione) sempre con motore (mild) Hybrid da 70 Cv o 1.2 69 Cv a benzina-Gpl, 500X sia a benzina – 1.0 T3 120 Cv e 1.3 T4 150 Cv – sia diesel - 1.3 Multijet 95 Cv e 1.6 MJet 130 Cv -, 500L infine sia 1.4 benzina 95 Cv, sia turbodiesel 1.3 Multijet 95 Cv. Motorizzazioni tutte quante omologate Euro 6d-final, tutte quante meritevoli dei nuovi incentivi statali (emissioni fino a 135 g/km CO2). Sul mercato è invece già Fiat 500 elettrica. Ma questa, è tutta un’altra storia…