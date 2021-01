EQA, è compatto il primo Suv di Mercedes a zero emissioni

Non necessariamente il Suv Mercedes dalla propulsione più moderna e più pulita in assoluto è anche il più grosso, né risulta il più costoso della lista. Ufficialmente in vendita il 4 febbraio, nuova EQA - compact crossover che alla vista ispira un dejavù - parte da 50.190 euro, o 41.139 euro Iva esclusa, per sottolineare l’appartenenza alla fascia di veicoli che meritano l’ecobonus (tetto di 50.000 euro Iva esclusa). GLA riceve dunque la collega ad alimentazione elettrica: tanti punti in comune, tante anche le differenze.

Dall’aspetto e le dimensioni pressoché identiche alla sorella a combustione interna (soltanto la lunghezza cresce di 5 cm, raggiungendo quota 4 metri e 46), Mercedes EQA reca innanzitutto il tipico frontale con la mascherina chiusa in total black. La riconosci inoltre per la fascia luminosa che collega tra di loro sia le luci diurne a LED (con strisce blu allegate), sia le luci posteriori, sempre a LED: effetto hi-tech assicurato.

All’interno, con GLA prevalgono le analogie. Eccezione fatta per l’inedita decorazione retroilluminata e accenti color oro rosé sulle bocchette di ventilazione, sui sedili, sulla plancia, pure sulla chiave. Identico il display multimediale dell’ormai familiare MBUX, dal quale richiamare i menu relativi alle opzioni di ricarica, al consumo di corrente e al flusso di energia.

La versione di esordio si chiama EQA 250 ed è equipaggiata di motore elettrico da 190 Cv di potenza, 375 Nm di coppia e un’autonomia nel ciclo WLTP di oltre 420 km grazie all’impiego di una batteria agli ioni di litio da 66,5 kWh di contenuto energetico. Accelerazione 0-100 km/h in 8,9 secondi, velocità massima di 160 km/h. Ma seguiranno altre varianti più performanti, anche a trazione integrale, con potenze superiori ai 270 Cv e autonomia superiore ai 500 km.

A proposito: la navigazione con Electric Intelligence calcola il tragitto a destinazione tenendo conto anche dei tempi di ricarica (con Mercedes me Charge si può «rifornire» da oltre 450.000 colonnine di diversi fornitori, con un unico abbonamento e in 31 Paesi del mondo) e altri fattori, come topografia, condizioni meteo, traffico e stile di guida personale. Sicurezza la parola d’ordine: di serie il sistema antisbandamento attivo, l’assistenza alla frenata, la funzione assistenza di svolta e corridoio di emergenza, il sistema di prevenzione urti laterali con ciclisti o altri veicoli, infine avvertimento che segnala le persone sulle strisce pedonali. Sei gli allestimenti: Sport, Sport Plus, Sport Pro, e ad un livello ancora superiore, Premium, Premium Plus e Premium Pro, con look segnato dall’inconfondibile AMG Line.

Ulteriori personalizzazioni sono disponibili attraverso i pacchetti Electric Art e Night. Su tutte, abbaglianti adattivi, portellone posteriore elettrico, cerchi in lega da 18”, illuminazione di atmosfera a 64 colori, sedili Comfort con supporto lombare, telecamera per la retromarcia e volante sportivo multifunzione in pelle.

Basterà a convincere il pubblico Suv a «convertirsi»?