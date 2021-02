Bmw, offensiva plug-in per Serie 3 e Serie 5

Bmw per l’inizio del 2021 ha annunciato diverse novità sul fronte dell’efficienza energetica con le inedite varianti ibride plug-in entry-level (prezzi a partire 48.450 euro) della Serie 3 e della Serie 5 dotate di tecnologia Bmw eDrive di quarta generazione che debutteranno a partire da marzo.

Per la Serie 3 in futuro ci saranno infatti quattro diversi modelli ibridi plug-in, tre dei quali saranno anche disponibili con il Bmw xDrive optional. Serie 5 comprenderà cinque varianti. Tre di essi sono dotati di trazione integrale intelligente di serie o come optional. In totale, il Gruppo offrirà 15 modelli Bmw e un modello Mini con propulsione ibrida plug-in da marzo 2021.

L'attuale espansione - spiega Bmw - "rappresenta il prossimo passo logico verso una gamma di modelli che comprenderà ben 25 veicoli elettrificati entro il 2023".

Il sistema ibrido plug-in specifico per le nuove varianti entry-level Serie 3 e Serie 5 utilizza un 4 cilindri a benzina 2,0 litri con 163 Cv e un motore elettrico che nelle Serie 3 eroga 83 kW (corrospondenti a 113 Cv) e 80 kW (109 Cv) nelle Serie 5, per una potenza di sistema fino a 204 Cv. La coppia motrice viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso il cambio Steptronic a 8 rapporti o, a seconda delle necessità, a tutte e quattro le ruote grazie al sistema xDrive. Oltre ai 204 Cv di potenza del sistema, l’erogazione della coppia massima di sistema - 350 Nm - assicurano una capacità di sprint di alto livello e caratteristiche di guida sportive. Bmw 320e Berlina accelera da zero a 100 km/h in 7,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 225 km/h, valori che per 320e Touring si collocano a 7,9 secondi e 220 km/h e per 320e xDrive Touring a 8,2 secondi e 219 km/h.

Con il sistema ibrido plug-in da 204 Cv Bmw 520e Berlina realizza lo 0-100 in 7"9 e con una velocità massima di 225 km/h mentre per 520e Touring i valori sono 8,2 secondi e 218 km/h. Le nuove Serie 3 e Serie 5 utilizzano batterie agli ioni di litio da 12,0 kWh che garantiscono un’autonomia elettrica WLTP che va da 41 a 57 chilometri a seconda del modello. Su strada, la batteria ad alto voltaggio mantiene la sua efficienza grazie al recupero dell’energia di frenata mentre con i due cavi forniti di serie, la batteria può essere caricata con un massimo di 3,7 kW fino all’80% della sua capacità totale in 2,6 ore e fino al 100% in 3,6 ore.

Nei nuovi modelli è presente il Live Cockpit Plus che include il Connected Package Professional per utilizzare numerosi servizi digitali, alcuni dei quali appositamente progettati per la mobilità elettrica.