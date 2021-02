M5 CS, la Bmw da 635 Cv

Bmw M GmbH, la divisione che si occupa dei modelli 'top' della Casa di Monaco, espande la sua gamma ultra-sportive con l’introduzione della M5 CS.

Si tratta di una esclusiva edizione speciale a tiratura limitata della leggendaria M5 che assicura una straordinaria esperienza di guida combinata con un look esclusivo e lussuoso. Grazie al motore V8 da 4,4 litri da 635 Cv Bmw M5 CS è l’auto più potente nella storia della marca M. Le caratteristiche standard includono il cambio M Steptronic a otto velocità con Drivelogic e il sistema a trazione integrale M xDrive, che propone anche una modalità 2WD per una pura e adrenalinica trazione posteriore.

Rispetto alla M5 Competition una rigorosa riprogettazione della carrozzeria e dell’abitacolo ha permesso un risparmio di peso di circa 70 kg. Con molle ritarate sull'asse anteriore e posteriore e un controllo degli ammortizzatori ulteriormente perfezionato, Di conseguenza il telaio è stato adattato al peso inferiore del veicolo e al maggiore potenziale di prestazioni, con interventi sugli elementi elastici e sul controllo degli ammortizzatori.

Specifici anche i pneumatici Pirelli P Zero Corsa anteriori 275/35 R 20 e posteriori 285/35 R 20. Bmw M5 CS realizza l’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,0 secondi e da 0 a 200 in 10,4 secondi. La velocità massima - limitata elettronicamente - è di 305 km/h.