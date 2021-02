Auto elettrica: Cina e Usa investono nella Motor Valley

Un investimento da un miliardo di euro per dare vita, nella Motor Valley, a un polo produttivo e di ricerca dedicato alla creazione di auto sportive di alta gamma full electric e plug-in destinate a intrecciare il design Made in Italy e la sostenibilità. A mettere sul piatto l'ingente somma, sono il gruppo cinese Faw, il più grande produttore di auto del Paese asiatico, e l’americana Silk Ev che ieri hanno confermato il progetto annunciato nei mesi scorsi firmando una joint venture per la progettazione, l’ingegnerizzazione e la produzione delle nuove vetture.

Saranno ideate e sviluppate - sotto la guida del designer Walter De Silva - in Emilia-Romagna dove Silk Ev ha la sua sede centrale, mentre la produzione su larga scala avverrà sia in terra emiliana che a Changchun, dove ha sede il quartier generale di Faw. La sigla della joint venture è stata al centro di un incontro istituzionale -tenuto in video collegamento - cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il presidente di Faw, Xu Liuping, e il presidente di Silk EV, Jonathan Krane.

La nuova linea di vetture si legherà, in Cina, al brand Hongqi, mentre in Italia e nel resto del mondo il nome del marchio è ancora in via di definizione. Sul territorio emiliano-romagnolo, inoltre i due colossi internazionali realizzerannp oltre all’impianto dedicato alla produzione anche un centro di innovazione su ricerca e sviluppo in diversi campi.

La Motor Valley emiliano-romagnola conta su 16.500 aziende e oltre 90.000 con 16 miliardi di fatturato annuo e un export di 7 miliardi, ospitando marchi come Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, Haas, Magneti Marelli, Maserati, Pagani e Toro Rosso. Anche Dallara sarà coinvolta direttamente per quanto riguarda la parte aerodinamica e di design