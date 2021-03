Toyota Yaris auto dell'anno: battuta la 500 elettrica

Per il 2021 il titolo di Car of the Year è stato assegnato alla Toyota Yaris che ha ottenuto un totale di 266 punti ed è stata apprezzata dai 59 giurati di 22 Paesi diversi. Al secondo posto la Fiat Nuova 500 con 240 punti e al terzo la Cupra Formentor (brand di Seat del Gruppo Vw) con 239 punti.

In lizza c'erano anche Volkswagen ID.3 (224 punti), Skoda Octavia (199 punti), Land Rover Defender (164 punti) e Citroen C4 (143 punti) Questa edizione del premio Car of the Year passerà alla storia non tanto per la classifica, che ha visto (come già lo scorso anno) il dominio da parte dei modelli elettrificati ed elettrici, ma anche per le diverse modalità dettate dalla pandemia da coronavirus. I giurati non si sono potuti riunire a Bindslev la cittadina dello Jutland in Danimarca, dove sull'impianto di Tennistest si svolge la prima selezione tra le 60 auto scelte per il premio dell’anno successivo e nemmeno a Morfontaine alle porte di Parigi dove si scelgono le sette finaliste.

Si è svolta a porte chiuse ed è stata trasmessa via streaming anche la cerimonia di spoglio dei voti e di premiazione che si è svolta come abitudine da un decennio al Palexpo di Ginevra, ospitata dagli organizzatori del Salone Internazionale dell’Auto, cancellato per Covid sia nel 2020 che nel 2021.