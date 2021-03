Volvo C40 Recharge: nasce il Suv solo elettrico

Volvo ha presentato la C40 Recharge, vettura full electric e che non sarà mai equipaggiata con un motore endotermico. La C40 nasce come un SUV, ma con un design più basso ed elegante. Si basa sulla piattaforma del veicolo CMA. "La C40 Recharge rappresenta il futuro di Volvo e mostra dove stiamo andando", ha affermato Henrik Green, Chief Technology Officer.

"E' completamente elettrica, offerta online solo con un comodo pacchetto di assistenza e sarà disponibile per una rapida consegna. Ottenere una nuova Volvo non è mai stato così attraente". La parte posteriore della C40 Recharge prosegue nella linea del tetto inferiore, mentre il nuovo design anteriore introduce un nuovo volto per le Volvo elettriche, che include fari anteriori con tecnologia pixel all’avanguardia. All’interno, la C40 Recharge offre ai clienti la posizione di seduta alta che la maggior parte dei conducenti Volvo preferisce, mentre è disponibile una gamma di opzioni di colori e decorazioni uniche per il modello. ‌E' anche il primo modello Volvo a essere completamente privo di pelle.

La C40 Recharge è dotata di uno dei migliori sistemi di infotainment sul mercato, sviluppato congiuntamente con Google e basato sul sistema operativo Android. Fornisce ai consumatori app e servizi Google integrati, come Google Maps, Assistente Google e Google Play Store.

Non solo, la C40 Recharge riceverà gli aggiornamenti software via etere, quindi continuerà a migliorare nel tempo dopo che avrà lasciato la fabbrica. La propulsione è composta da due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore, alimentati da una batteria da 78 kWh che può essere caricata rapidamente fino all’80% in circa 40 minuti, con un’autonomia prevista di circa 420 km, che dovrebbe migliorare nel tempo grazie agli aggiornamenti software via etere.

La C40 Recharge completamente elettrica sarà disponibile solo online, al momento della consegna verrà fornito un comodo pacchetto di assistenza che include articoli come assistenza, garanzia, assistenza stradale, nonchè opzioni di assicurazione e ricarica domestica. La C40 Recharge entrerà in produzione questo autunno e sarà costruita insieme alla XC40 Recharge nello stabilimento di produzione di Volvo Cars a Ghent, in Belgio.