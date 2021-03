Micra, ecco la versione Gpl

La gamma Nissan Micra si amplia e si arricchisce della nuova versione GPL, esclusiva per il mercato italiano.

La motorizzazione con doppia alimentazione benzina-GP combina i vantaggi del prezzo del GPL e agevolazioni fiscali presenti in molte regioni. Il minore impatto ambientale dovuto alle basse emissioni di CO2 permette a Micra GPL di circolare liberamente nei centri storici delle città anche in caso di blocco del traffico. Con un solo pieno dei due serbatoi, benzina e GPL, Micra è in grado di garantire un'autonomia di oltre 1.000 km (WLTP ciclo combinato).

Nissan Micra GPL monta il 3 cilindri benzina turbo IG-T 92 da 1,0 litri, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. L'impianto GPL è sviluppato e prodotto appositamente per Nissan Micra, in collaborazione con BRC Gas Equipment che ne cura installazione e messa a punto.

Il commutatore di alimentazione ha il comando posizionato nel tunnel centrale, alla base della leva del cambio ed è dotato di 4 LED nella parte inferiore che indicano la quantità di GPL nel serbatoio e un LED nella parte superiore che si illumina di rosso (benzina) o verde (GPL) per indicare il tipo di carburante che si sta utilizzando in quel momento.

Il sistema memorizza il tipo di alimentazione utilizzato prima di arrestare il motore e lo reimposta automaticamente al nuovo avvio. Nel caso in cui il motore venga spento in modalità GPL, il riavvio avverrà comunque in modalità benzina, per poi passare automaticamente al GPL una volta raggiunta la temperatura desercizio ottimale. Un segnale sonoro avverte dell'avvenuto cambio di alimentazione.

Il serbatoio del GPL, di forma toroidale, è posizionato nell'alloggiamento della ruota di scorta in modo da non ridurre la capienza del vano portabagagli, e ha una capacità di 42 litri (33,6 litri effettivi). Viene fornito di serie il riduttore necessario per collegare la presa di carica del serbatoio (posta immediatamente sotto al bocchettone della benzina) con l'erogatore.

Tre gli allestimenti: Eco Visa, Eco Acenta e Eco N-Design con prezzi a partire da 11.900 euro con Ecobonus.