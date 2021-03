Nissan Qashqai Premiere Edition

BUONA LA PRIMA

Smaltita la sbornia della world premiere, Nissan Qashqai debutta sul mercato e manda avanti la versione meglio accessoriata. Qashqai Premiere Edition già in vendita in concessionaria e online. In attesa della e-Power (l’ibrida che «fa il verso» all’elettrico), sotto il cofano l’ibrido «soft».



IBRIDO LEGGERO

Nel 1.3 DiG-T turbo benzina con tecnologia mild hybrid 12 Volt, il sistema recupera energia in fase di decelerazione, la immagazzina nella batteria agli ioni di litio e la riutilizza sia per ottimizzare l'erogazione della coppia in ripartenza, sia per avanzare per inerzia a motore spento.



SANGUE BLU

Il look è da Suv premium: fari a LED, tinte bitono (Magnetic Blue, Ceramic Grey, White Pearl Brilliant), barre al tetto rifinite in argento opaco, cerchi da 18” con finitura a taglio diamantato.



HI-TECH SUV

Di serie il tetto panoramico, il nuovo display da 9”, il quadro strumenti Full TFT personalizzabile da 12,3”, soprattutto il nuovo Head-Up Display da 10,8”, il più grande del segmento. E col nuovo ProPilot con Navi-link, un grado di assistenza alla guida mai così alto per una Qashqai, regolazione della velocità sulle rampe autostradali inclusa.



PREZZI

Due versioni: 1.3 benzina mild hybrid 140 Cv 2WD manuale (33.870) e 1.3 benzina mild hybrid 158 Cv 2WD Xtronic (37.270). Consegne a giugno.